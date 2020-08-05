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شاهد صور جوية لانفجار مرفأ بيروت.. مرعب ومخيف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:08 - 05 اغسطس 2020
بيروت5 بيروت5
تقارير
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أظهرت لقطات جوية تم تصويرها، الأربعاء، حجم الدمار الشامل الناجم عن انفجار ضخم في بيروت.

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية، اللقطات المصورة لمشهد المرفأ والمنطقة المحيطة به وقد أصيبا بالدمار جراء الانفجار.

وأعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء يوما للحداد الوطني على ضحايا الانفجار، الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

واستمرت عمليات الإنقاذ مع اقتراب فجر الأربعاء في العاصمة اللبنانية، بعد ساعات من الانفجار الذي دمر معظم مرفأ المدينة.

وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني، لقنوات تلفزيونية محلية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ 100 وإن مزيدا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.

ولم يتضح سبب الانفجار الذي بلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر وشعر به سكان قبرص على بعد أكثر من 200 كيلومتر على الجانب الآخر من البحر المتوسط.

وقال وزير الداخلية اللبناني، إن كمية كبيرة من نترات الأمونيوم في الميناء انفجرت على ما يبدو.

 

 

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