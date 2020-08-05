نادي الاسير:نقل الاسير "كريم يونس" من جلبوع لسجن "مجدو" إجراء قمعي

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعسفياً من سجن "جلبوع" إلى سجن "مجدو"

أكد نادي الاسير الفلسطيني أمس الثلاثاء ، ان نقل إدارة سجون الاحتلال للأسير كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين، من سجن "جلبوع" إلى سجن "مجدو"، إجراء قمعي، واستهداف واضح له.

وعبر نادي الاسير خلال بيان له عن خشيته من أن تكون عملية نقله لعزله إنفرادياً، خاصة أن إدارة السجون ومنذ مطلع هذا العام، استهدفت مجموعة من الكوادر التنظيمية لحركة فتح، عبر عمليات النقل المتكررة والعزل.

وبين نادي الأسير إلى أن إدارة السجون وعلى مدار العقود الماضية استخدمت عملية النقل والعزل، لتقويض أي دور تنظيمي لقادة الأسرى وكسر أي حالة جماعية وحدوية.

وتجدر الاشارة إلى أن الأسير يونس من بلدة عارة في الأراضي المحتلة عام 1948م، دخل عامه الـ(38) على التوالي في سجون الاحتلال مطلع هذا العام، وهو محكوم بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقاً لمدة (40) عاماً.