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89 حالة وفاة بكورونا في فلسطين بعد تسجيل حالتي وفاة الليلة الماضية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:39 - 05 اغسطس 2020
كورونا في قطاع غزة كورونا في قطاع غزة
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة في رام الله، مساء أمس الثلاثاء عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا لمواطنين من بلدتي بيت أولا، وبيت عوا، بمحافظة ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين الى 89 .

وأوضحت الوزارة أن مواطنا (68 عاماً) من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وقد كان يعالج في المستشفى الأهلي بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة وفاة مواطنة (57 عاماً) من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وقد كانت تعاني من فشل كلوي وأمراض مزمنة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 3294 فحصاً مخبرياً.

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