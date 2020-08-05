الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاربعاء 5/8/2020 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قليل على المدخل الجنوبي لمدينة نابلس واعتقلت خمسة شبان وهم شريف بسام منصور، مهند علي القني، يحيى نعيم القني، خالد علي القني،علي ادريس القني. وداهمت قوة راجلة حي الضاحية الملاصق لبلدة كفر قليل، واستمر تواجدهم حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم.

واعتقلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الطالب بكلية الهندسة في جامعة النجاح يزن أحمد بعجاوي من منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين وتم اقتياده لجهة غير معلومة بعدما فتشت المنزل وعبثت بمحتوياته، يذكر أن الاسير يزن هو شقيق الاسيرين مجد والشبل زيد بعجاوي، والمعتقلين في سجون جلبوع ومجدو.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال كل من هشام عادل فقهاء وعز إبراهيم فقهاء من بلدة سنجل شرقي رام الله.

كما اعتقلت الشاب تحرير زيد (27 عاماً) والفتى رياض عليان (16 عاماً) من مخيم الجلزون، وذلك بعد مداهمة عدة منازل داخل المخيم والعبث بمحتوياتها.

ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر عبد الفتاح أبو شعيرة (25 عاما) من مخيم العزة، وطارق موسى عبيات (35 عاما)، ومحمد ابراهيم عبيات (40 عاما) من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء، الشاب منتصر أحمد صمادي من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء مروره عبر حاجز طيار على مفرق بلدة عرابة جنوب جنين .