ترامب: انفجار بيروت هجومٌ مروعٌ أو انفجار بقنبلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ما وقع في مرفأ بيروت يبدو هجوماً مروعاً.

وقال ترامب إنه يرسل تعازيه إلى لبنان في مقتل العشرات وجرح الآلاف في انفجار ضخم في بيروت، والذي وصفه بأنه هجوم، وعرض تقديم المساعدة الأمريكية إلى لبنان.

وأضاف: "بعض الجنرالات يرجحون وقوع هجوم أو انفجار بقنبلة في بيروت".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان". وتابع: "سنكون هناك للمساعدة. يبدو وكأنه هجوم رهيب".

وهز انفجار مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وأعلن وزير الصحة اللبناني ارتفاع حصيلة انفجار بيروت إلى 70 ضحية وأكثر من 3700 جريح.

وخلف الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الآلاف بين ضحايا وجرحى، في حصيلة غير مستقرة ومرشحة للارتفاع في كل دقيقة، بعضهم كان على بعد كيلومترات من مكان الانفجار، بعد أن دوى صوت ضخم وصل صداه إلى مئات الكيلومترات، فيما وصف سكان العاصمة لحظة الانفجار "كأنها زلزال ضرب بيروت".

وسُمع دوي انفجار، عصر الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، وشوهدت سحب الدخان الكثيف تتصاعد في سماء العاصمة عقب الانفجار. وذكرت مصادر أمنية لوكالة يونيوز للأخبار أن موقع الحادث في عنبر رقم 12 داخل مرفأ بيروت الذي يحتوي خزانات لمادة النيترات.

وأدى الانفجار إلى أضرار هائلة شملت عشرات الآلاف من بيوت المواطنين وواجهات المتاجر ضمن نطاق مدينة بيروت الكبرى وضواحيها، وانتشرت مشاهد الزجاج المحطم على طول ساحل المتن.

وأشار مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى انّه "يبدو أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات". وقال إن "الأجهزة الأمنية تحدد طبيعة ما حصل ولا يمكنني استباق التحقيقات ويبدو أن حادثًا حصل أدّى الى انفجار مواد شديدة الانفجار".