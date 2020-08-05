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المُصاب واحد والجرح واحد

الجهاد الإسلامي تُواسي لبنان في مُصابها وتؤكد أنها ستبقى عصية أمام كل التحديات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:07 - 05 اغسطس 2020
حركة الجهاد حركة الجهاد
تقارير
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أعربت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن بالغ مواساتها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق في المصاب الجلل الذي أَلَمَّ به وببلده العزيز والصامد في وجه الحصار والتضييق، والصامد في مواجهة التحديات التي طالما استهدفت لبنان الحر والمقاوم.

وقالت الحركة في بيان صحفي عقب الانفجار الذي هز بيروت :"إننا نشاطر ذوي الشهداء عزاءهم وأحزانهم على فقد أحبتهم وأبنائهم من ضحايا هذا الانفجار وهذه الفجيعة التي آلمتنا جميعاً، فالمصاب واحد والجرح واحد".

وأكدت الحركة، على أن بيروت بما تمثل في الوجدان الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل عام، ستبقى عصيّة أمام كل التحديات.

وأضافت:"إننا على ثقة أن وعي الشعب اللبناني وقواه الحيّة سيشكل بوابة أمل لتجاوز هذه المحنة الصعبة والتعافي من آثارها الأليمة، حتى تظل بيروت رمزاً قومياً ووطنياً ومنارة للتحدي والصمود والحرية".

وشددت الحركة، على أن الشعب الفلسطيني الذي هَبَ بكل مؤسساته وهيئاته للتضامن مع لبنان ومساندته، يضع كل إمكاناته في خدمة الشعب اللبناني الشقيق.

وتابعت:"الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والمصابين وللبنان وشعبه العزيز السلامة"

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