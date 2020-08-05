ممثل الجهاد في لبنان: نقف جميعاً مع اللبنانيين في مُصابهم الجلل

قدّم ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا التعازي إلى الشعب اللبناني العزيز وقياداته السياسية والحزبية الوطنية وأجهزته الأمنية وذوي الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار الهائل الذي هز لبنان الثلاثاء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد عطايا في تصريح صحفي، على أصالة الشعب الفلسطيني الذي سارع إلى تلبية نداء الواجب الأخوي لمساندة لبنان في مصابه الأليم، مثمناً وقوف أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى جانب أشقائهم اللبنانيين، سواء عبر التبرع بالدم، أو فتح المستشفيات الفلسطينية أمام الجرحى، أو مشاركة فرق الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني بنقل المصابين.

وبين عطايا أن هذا يعكس عمق الترابط ومتانة العلاقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وعبر عطايا عن بالغ حزنه لهذه الفاجعة الأليمة التي ألمت بلبنان، مؤكداً على وقوف الشعب الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق وتضامنه معه في هذا المصاب الجلل.