هنية يهاتف الرئيس اللبناني ورئيسي الوزراء والبرلمان معزياً بضحايا الانفجار

هاتف د. إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس مساء اليوم الثلاثاء الرئيس اللبناني، ميشيل عون الرئيس اللبناني الشقيق، وكلًا من دولة الرئيس حسان دياب رئيس الوزراء، ودولة الرئيس نبيه بري رئيس البرلمان، حيث قدم لهم التعازي بشهداء مرفأ بيروت، متمنيا في الوقت نفسه الشفاء العاجل للجرحى.



وأكد رئيس الحركة على كامل الثقة بأن لبنان من القوة والتماسك لتجاوز هذه المحنة، مشددا على الوقوف إلى جانب لبنان وأهله وشعبه في هذه اللحظات المؤلمة.

و هز انفجار ضخم عصر الثلاثاء مرفأ بيروت،حيث تسبب بعدد غير معروف حتى الآن من الضحايا، بالاضافة الى اضرار مادية هائلة.