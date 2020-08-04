ممثل حركة حماس يدعو أبناء المخيمات للتبرع بالدم للمصابين جراء انفجار بيروت

وجّه ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، نداءً عاجلاً إلى أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، خصوصاً مخيمات بيروت، بضرورة التبرع بالدم، والقيام بواجبهم الأخوي التضامني تجاه الأشقاء في لبنان.

يشار الى أن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا اليوم الثلاثاء جراء الانفجار الضخم الذي هز منطقة مرفأ بيروت.

واشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الى وقوع إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا والجوار جراء الانفجار الذي وقع في مستودع المفرقعات في مرفأ بيروت ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان لإسعاف المصابين.

وقامت فرق الإسعاف بنقل مئات الجرحى وعدد من القتلى ونداءات للتبرع بالدم في مستشفيات بيروت والضواحي.