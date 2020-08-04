محافظ بيروت: انفجار بيروت يشبه تفجير هيروشيما ونكازاكي

وصف محافظ بيروت، القاضي مروان عبود فوجي الانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية بتفجير هيروشيا ونكازاكي الذري الذي شنته الولايات المتحدة ضد اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية أغسطس 1945.

و هز انفجار ضخم مرفأ بيروت عصر اليوم الثلاثاء،حيث خلف عشر قتلي على الأقل بحسب مصادر طبية لبنانية، وعشرات الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفيات بعضهم في حالات حرجة، فضلا عن الاضرار المادية التي طالت مئات الأبينة وعشرات السيارات في محيط الحادث.

وقال محافظ بيروت إن المدينة منكوبة، وهناك دمار كبير، وما حدث غير مسبوق في لبنان.

وأشار إلى فقدان الاتصال بعناصر من الإطفاء في محيط الانفجار.

و لا زال الغموض يكتنف اسباب وقوع الانفجار، فبينما تحدثت بعض الانباء أن الانفجار وقع نتيجة صاروخ إسرائيلى أصاب مخزن أسلحة تابعًا لحزب الله، وأخرى نتيجة انفجار بمستودع كيماويات، وكلام ثالث على أنه مخزن مفرقعات مخصص للأفراح، ولم تخرج أي رواية الرسمية تؤكد السبب الحقيقي للحادث، إلا أن المؤكد هو وقوع أضرار جسيمة وخسائر جمة.