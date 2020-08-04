الرئيس عباس يصدر مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء مرسوماً يقضي بتمديد حالة الطوارئ، لمدة ثلاثين يوماً اضافية تبدأ من اليوم 4/8/2020.

يأتي ذلك في وقت أعلنت الحكومة، عن الإجراءات المتعلقة بمواجهة "كورونا" والتدابير الوقائية حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال إيجاز صحفي، إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا تم خلالهما مناقشة الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا" والتدابير الوقائية حتى نهاية شهر آب الجاري، وأنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ.