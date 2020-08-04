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حزب الله ينفي ما يتم تداوله عن ضربة "إسرائيلية" لأسلحة للحزب بمرفأ بيروت

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:32 - 04 اغسطس 2020
انفجار بيروت3 انفجار بيروت3
تقارير
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نفى حزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء ما تناقلته وسائل الاعلام عن ضربة اسرائيلية لأسلحة تابعة للحزب في بيروت هي سبب الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية.

و نقلت قناة otv اللبنانية، عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة الحزب في مرفأ بيروت.

و هز انفجار ضخم عصر اليوم الثلاثاء، مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء انفجار مفرقعات نارية داخله.

من جهته أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن هناك عددا كبيرا من الإصابات جراء الانفجار، وأوعز للمستشفيات استقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة العامة.

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