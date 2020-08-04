4 خطوات عمل مشروب الكركديه المركز وفوائده الصحية

طريقة عمل مشروب الكركديه المركز ، ويحرص كافة الناس على صناعة مشروب الكركديه في البيت، على اعتبار ان لديه فوائد صحية ذهبية عديدة، منها: انه يعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، يعمل على تقوية القلب والحد من التعرض لأى مشاكل صحية به، لدى يفضل هؤلاء شرب الكركديه يوميًا.

في هذه المقالة ، وضعنا لكم ابرز الفوائد الصحية لمشروب الكركديه المركز ، وكذلك طريقة إعداده في البيت، حيثُ تعد سهلة وبسيطة ، كما ان مقاديرها شبة متوفرة ولا تحتاج إلى جهد كبير في البحث عنه، وهي متوفرة في الاسواق والمحلات التجارية.

كما يمكنكم معرفة مقادير أو مكونات الكركدية ، وخطوات طريقه إعداده في المنزل، في هذه المقالة الرائعة، ومع ازدياد البحث على محركات البحث منها جوجل، حرصت وكالة فلسطين اليوم على توفير ما يلزم لإعداد المشروب اللذيذ.

وقبل البدء بخطوات اعداد المشروب سنتعرف على أبرز فوائده الصحية:

فوائد مشروب الكركديه الصحية :

1- يعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم.

2- يعمل علي تقوية القلب والحد من التعرض لأى مشاكل صحية به.

3- احتوائه علي نسبة جيدة من الألياف يجعله من المشروبات الهامة لصحة المعدة والأمعاء، ولذا تناولك له يحميك من التعرض للإصابة بالإمساك، لأنه من المشروبات التي تقوى عملية الهضم بشكل كبير.

4- يعمل على التخلص من السموم في الجسم لأنه مدر للبول.

5- يقلل فرص الإصابة بالسرطان، لأنه من المشروبات الهامة التي تعمل علي رفع نسبة مضادات الأكسدة .

6- من المشروبات التي تساهم في شعورك بالراحة النفسية والحد من القلق والتوتر.

مقادير مشروب الكركديه :

6 أكواب كركديه

6 كوب ماء

1ملعقة صغيرة واحدة من الفانيليا سائلة

3 كوب سكر

ملعقتان كبيرتان من عصير ليمون طازج.

خطوات تحضير مشروب الكركديه المركز :

أولاً اضع الكركديه في وعاء واغمره بالماء طوال الليل، ثم اضع الكركديه في قدر، واضيف السكر واتركيه يغلي بهدوء لمدة 15 دقيقة، ثم اضيف عصير الليمون، صفي الكركديه.

ثانيًا: اضع العصير المركز في كاسات ورقية ثم ضعيه في الفريزر لمدة يوم كامل.

ثالثًا: وبعد الانتهاء من الخطوتين السابقتين اخرج المشروب من الكاسات ثم اضعه في أكياس نايلون، واحضر كاسات شفافة.

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة، اضع قطعة أو أكثر من الكركريه المركز، في ابريق الخلاط ثم اضيف الماء البارد، وبعدها شغل الخلاط ليختلط جيدا ثم صبه في الكاسات وقدميه.، وهيك يكون المشروب جاهز للتناول.

ملاحظة: لمشروب الكركديه المركز فوائد صحية لجسم الانسان، حيث يُحافظ على توازن درجة حرارة الجسم.