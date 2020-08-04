فصائل بغزة تحذر: الامن الوطني والسلم الاهلي والمجتمعي خطٌ أحمر

أصدرت فصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة، اليوم الثلاثاء، بيانًا حول الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي على اعتبار انه خط احمر، في أعقاب عملية اغتيال الشهيد جبر القيق في محافظة رفح، الشهر الماضي.

وأكدت فصائل العمل في بيان لها، على أن اغتيال الشهيد جبر القيق جريمة وطنية بحق مناضل فلسطيني وليس موضوع ثأر شخصي، وعليه فإن اي محاولة لحرف الامور عن هذا السياق هي محاولة مشبوهة وتضع مرتكبها في دائرة الشبهة الامنية.

وشدّدت على أن الاحتلال الاسرائيلي يحاول اثارة الفتنة وزرع بذور التشرذم من خلال أدواته، موضحةً إن كل ما يثار على موقع "ترابين الشوكة" وغيره من المواقع المشبوهة يصب في خدمة اهداف الاحتلال، وانه لا يعبر عن الموقف الاصيل لعشائر قبيلة الترابين.

وأشارت إلى ان العديد من ابناء هذه العشائر كان لهم دور بارز في مواجهة الاحتلال وعملائه وتصفية بعضهم خلال الانتفاضة الكبرى عام 1987م، وكذلك مواقفهم الوطنية المسئولة اتجاه جريمة الاغتيال.

وأوضحت أن التحريض على القتل جريمة يعاقب عليها القانون وتضع من يمارسه تحت طائلة المسئولية القانونية، مطالبةً النائب العام ملاحقة كل المحرضين قانونياً وتحريك دعاوى جزائية بحقهم باعتبارهم ادوات لتهديد الأمن الوطني والسلم الاهلي والمجتمعي.

ونبهتً فصائل العمل، إلى أن التهديد باستمرار مسلسل القتل سيواجه وطنياً بموقف حازم، داعيةً جهات الاختصاص الى تفعيل وتكثيف جهودها في ملاحقة القتلة والمحرضين وتقديمهم للعدالة.