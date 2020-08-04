نتائج الصف الثالث الثانوي 2020 في مصر

رابط كشف أسماء المتفوقين في الصف الثالث الثانوي 2020 في مصر ، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، عن نتائج الثانوية العامة وأسماء الناجحين في اختبارات الثانوية العامة للعام 2019-2020، في حين، تسيطر حالة من القلق العام لدى آلاف الطلبة من الانتهاء من اختبارات النهائية للشهادة الثانوية العامة.

ونشرت وزارة التربية والتعليم المصرية، كشفًا تشمل أسماء وصور المتفوقين في الثانوية العامة، مع أرقام جلوسهم والمحافظة، وذلك تسهيلًا على أولياء الامور بالبحث عن نتائج أبنائهم الناجحين بالثانوية العامة

من جهته، قال وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقي: "إن نتائج الامتحانات ستكون مرضية كثيرا للطالب المجتهد".

الاسبوع الماضي، أعلن شوقي، عن موعد ظهور نتائج الصف الثالث الثانوي، بداية شهر اغسطس بعد الانتهاء من اجازة عيد الاضحى المبارك.

رابط تحميل ملف أسماء الناجحين بالثانوية العامة في مصر، (اضغط هنا ).

نتيجة الثانوية العامة 2020

وسيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية 2020 بالاسم ورقم الجلوس والترتيب، اليوم، الساعة 2 ظهرًا، (اضغط هنا).