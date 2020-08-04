(الأونروا) توضح خطط المدارس التعويضية وجدول التوقيت الدراسي الجديد

أرسل رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث بغزة فريد أبو عاذرة، اليوم الثلاثاء، إلى مديرو مدارس (الاونروا) في القطاع، خطط المدارس التعويضية وجدول التوقيت الدراسي لعام 2020،2021، للعمل بها، لاسيما في ظل الاجراءات الوقائية المتبعة ضد وباء كورونا.

وتركز الخطة، على تنفيذ أربع حصص دراسية في اليوم بواقع ستة ايام اسبوعيًان ذلك ابتداءً من 8 اغسطس حتى 3 سبتمبر 2020، وسيتم تدريس المباحث الدراسية بواقع 24 حصة أسبوعيًا لجميع الصفوف.

واوضح أبو عاذرة، أن الاستراحة تكون داخل الغرف الصيفية، وذلك تجنبًا تجميع الطلبة وازدحامهم في ساحة المدرسة، في حين، يمكث معلم الحصة الثانية داخل الفصل في أثناء الاستراحة.

وأكد أن الفترة المسائية تبدأ بعد ساعة ونصف من مغادرة طلبة الفترة الصباحية، وذلك للقيام بعملية التعقيم بين الفترتين، مشيرًا إلى أن عملية التعقيم تتم مرة أخرى بعد نهائية الفترة المسائية.

وأوضح ابو عاذرة، انه لن يتم تشغيل المقاصف خلال الفترة التعويضية، مبينًا أنه ستتم مراجعة هذه الخطة اسبوعيًا لعمل التحسينات اللازمة حسب التغذية الراجعة الواردة من المدارس.







