حقيقة اعتزال اللاعب الأسطوري إيكر كاسياس!

أعلن اللاعب الاسباني إيكر كاسياس رسميًا، اليوم الثلاثاء، اعتزاله عن اللعب في كرة القدم، وذلك بعد انتهاء عقده مع فريق بورتو البرتغالي.

وكتب الحارس الاسطوري كاسياس (39 عامًا) على حسابه "توتير": "وداعًا لرياضة حياته، كرة القدم"، وبها يقدم اعتزاله عن اللعب.

وسجل الحارس خلال مسيرته الكروية في ريال مدريد الاسباني سابقًا والمنتخب الاسباني، ومع فريق بورتو البرتغالي، كأسين بطولة اليورو، كأس العالم، خمس بطولات دوري إسباني، ثلاثة دوري أبطال أوروبا، أربعة كؤوس سوبر إسباني، ولقبين كأس ملك إسبانيا، كأسين سوبر أوروبيين وبطولتين الدوري البرتغالي (بما في ذلك بطولة هذا الموسم).

وتقدم نادي ريال مدريد تقديره وإعجابه ومودته الكبيرة للاعب المحترف إيكر كاسياس، على اعتبار أنه واحد من أكبر الأساطير في نادينا وكرة القدم العالمية.

يشار إلى أن كاسياس حصل على لقب أفضل حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية عندما كان عمره تسع سنوات.

وكانت مسيرة اللاعب باللعب مع صفوف فريق ريال مدريد مدة 25 عاماً، وهو واحداً من أشهر قادات الفريق.