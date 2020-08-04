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الاحتلال يعترف بإصابة جندي في أريحا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:19 - 04 اغسطس 2020
قوات الاحتلال قوات الاحتلال
تقارير
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اعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة جندي خلال اعتدائه على شبان فلسطينيين في غرب مدينة أريحا، الليلة الماضية.

وأفاد الاعلام العبري، بإصابة جندي إسرائيلي جراء إلقاء حجارة على قوة عسكرية خلال اقتحامها قرية عين السلطان شمال غرب أريحا،، مشيرًا إلى ان وحدات الاسعاف الاسرائيلية نقلت الجندي بواسطة طائرة مروحية.

وتشهد كافة مناطق الضفة المحتلة، في هذه الفترة، حملة اقتحامات واسعة لجنود الاحتلال، وسط اعتداءات وانتهاكات وتدمير لممتلكات المواطنين، ما يسفر على وقوع اصابات وشهداء ومعتقلين بين السكان، علاوة على هدم منشآتهم الزراعية والاقتصادية وبيوتهم.

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