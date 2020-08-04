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جرافات الاحتلال تهدم منشآت زراعية غرب رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:39 - 04 اغسطس 2020
قوات الاحتلال تهدم بناية ‫في الضفة (ارشيف) قوات الاحتلال تهدم بناية ‫في الضفة (ارشيف)
تقارير
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هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشآت زراعية غرب محافظة رام الله بالضفة المحتلة.

وأفاد مصادر أهلية، بأن جرافات الاحتلال وبحماية الجنود هدمت منشآت زراعية في قرية رنتيس غرب رام الله، دون ذكر الأخير أسباب عمليات الهدم.

الاربعاء الماضي، هدمت الجرافات الاسرائيلية، عددًا من المساكن والمنشآت في تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، بعد ان هددتها حكومة الاحتلال بالاستيلاء عليها.

يشار إلى ان سلطات الاحتلال تنتهج سلوك التهجير القسري وتدمير ممتلكات المواطنين في جميع انحاء الضفة المحتلة، بغية طردهم منها، وإحلال المستوطنين مكانهم.

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