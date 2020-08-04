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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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غدًا امتحان الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة في فلسطين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:25 - 04 اغسطس 2020
الاجابة النموذجية لقطعة النحو لامتحان الثانوية العامة2020 في مصر الاجابة النموذجية لقطعة النحو لامتحان الثانوية العامة2020 في مصر
تقارير
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يتوجه يوم غد الأربعاء حوالي 17 ألف طالب/ة في فلسطين منهم 195 خارج الوطن، لـتأدية امتحان الثانوية العامة في دورته الثانية، وذلك للطلبة غير المستكملين في أربعة مباحث على الأكثر والبالغ عددهم 14520، وكذلك الطلبة الناجحون الراغبون في التحسين والبالغ عددهم 2281.

وأوضحت "التربية" أن هذه الدورة من الامتحان تعطي فرصة للطلبة غير المستكملين في الدورة السابقة والذين لم ينجحوا بأربع مواد على الأكثر، مما يمنحهم أملاً جديداً وفرصة جديدة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بالتزامن مع الطلبة الذين نجحوا في الدورة الأولى من هذا العام الدراسي، وتوفر هذه الدورة أيضاً فرصة للحالات الخاصة ممن تنطبق عليهم الشروط وفق الأصول.

وجددت الوزارة تأكيدها على أهمية إنجاح هذه الدورة واستلهام التجربة الأولى التي تحققت على مستوى المنطقة أثناء تقديم الامتحان رغم التحديات التي فرضها المشهد الكوروني، داعية ً إلى ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي وقواعد السلامة العامة. 

وأشارت "التربية" إلى أن هذه الدورة تستمر حتى يوم الثلاثاء 18/8/2020.

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