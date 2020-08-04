مزهر: بيت العنكبوت يحمل 4 دلالات مهمة وشكل صفعة لأمن الاحتلال

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، أن فيديو بيت العنكبوت الذي عرضته سرايا القدس يوم أمس الاثنين يحمل دلائل عدة على قدرة المقاومة وامكانياتها وتطورها لتوجيه صفعة قاسية لجهاز الشاباك الإسرائيلي.

وأوضح أن المقاومة تطورت بشكل لافت وليست كما كانت سابقًا فهي تواجه المحتل في ميادين أخرى كصراع الأدمغة الذي شكل نقلة نوعية في حماية المقاومة وشعبنا الفلسطيني رغم كل ما تمتلكه "إسرائيل" من امكانيات وقدرات خارقة للمراقبة.

وقال مزهر لفلسطين اليوم: "ما عُرض في بيت العنكبوت يؤكد أن المعركة مفتوحة مع العدو بكافة أشكالها، كما يؤكد بان سرايا القدس لديها قدرات وامكانيات متقدمة باتجاه صفع العدو الإسرائيلي، اضافة إلى أنه يدلل على أن المقاومة لديها قدرات لحماية عناصرها والحاضنة الشعبية.

وأضاف: "المقاومة لا سيما سرايا القدس استطاعت أن ترد الصاع صاعين للعدو المجرم على جرائمه المتواصل بحق شعبنا، فعملية بيت العنكبوت استمرت لمدة 1400 يوم مع كيان يملك امكانيات لوجستية وفنية عالية جدًا لكن سرايا القدس وبإمكانياتها المحدودة تغلبت على قدرات العدو وحققت انتصارات حقيقية في صراع الأدمغة".

وأشار إلى أن كل ما عرض في بيت العنكبوت وما تم اخفائه من سرايا القدس التي أكدت أن ما أخفى أعظم يؤشر ويدلل على أن العدو الإسرائيلي إلى زوال وأن شعبنا سينتصر لأنه صاحب قضية عادلة.

وحول المطلوب عقب فيديو بيت العنكبوت قال مزهر: "المطلوب الآن من الحاضنة الشعبية أن تستمر في دعم المقاومة وتوفير كافة الامكانيات من أجل أن تستمر المقاومة ضد العدو، كما أنه على المقاومة أن تواصل حماية عناصرها من العدو الصهيوني.

وطالب مزهر، الأذرع العسكرية للمقاومة كافة لا سيما سرايا القدس بتطوير امكانياتها الفنية واللوجستية والادارية لمحاصرة العدو الإسرائيلي من أجل منعه من الوصول إلى شعبنا وعناصر المقاومة.

وحول تأثير ما كشفته سرايا القدس في بيت العنكبوت على المحتل الإسرائيلي وجهاز الشاباك قال: "شكل ضربة قاسية لجهاز الشاباك ومنح الافضلية للمقاومة وعزز الجوانب السلبية لدى ضباط المحتل الإسرائيلي".

وأضاف: قدرة سرايا القدس على تجنيد عميل لصالحها داخل الشاباك الإسرائيلي شكل اختراق قوي وفشل كبير لمنظمة الأمن الإسرائيلية كما أنه سيؤثر سلبًا على معنويات جيش العدو وضباطه والعملاء أيضًا.

ودعا مزهر جميع العملاء المنخرطين في صفوف العدو إلى إعادة حساباتهم وتقديم كل ما يلزم لأجهزة أمن المقاومة لتوفير الحماية لهم ولقطع الطريق على العدو الإسرائيلي.

يُشار إلى أن سرايا القدس نشرت فيديو وثائقي بيت العنكبوت عبر قناة الميادين وكشفت خلاله عن عملية أمنية معقدة، تمثلت في تجنيد عملاء لصالحها داخل الشاباك الإسرائيلي واحباط مخططات الاحتلال من استهداف المقاومة وعناصرها والحصول على اسلحة نوعية استمرت نحو 1400 يومًا من خداع الشاباك.