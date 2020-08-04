أثارت لغط حولها: شركة توزيع الكهرباء تحدد موقفها من المولدات التجارية

نفت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، علاقتها بتنظيم وترخيص مهنة إنتاج وبيع كهرباء المولدات التجارية وترفض استخدام أعمدتها وشبكتها لتمديد كوابل تخصها، مؤكدةً أنها ليس لها علاقة مُطلقاً بأسعار بيع الطاقة من هذه المولدات.

وذكرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة في بيان صحفي، أن قطاع غزة شهد انتشاراً لما يعرف بمولدات الكهرباء التجارية والتي ارتبط انتشارها باستمرار أزمة الكهرباء يوماً بعد يوم، حيث تزامناً مع هذه الظاهرة دار كثير من اللغط وترددت كثير من الاتهامات والتساؤلات من قبل البعض عن تلك الظاهرة وارتباطها بأزمة الكهرباء، وعلاقة شركة توزيع الكهرباء بها.

وقال البيان:" إن شركة توزيع الكهرباء ليست الجهة المسئولة عن تنظيم وترخيص مهنة إنتاج وبيع كهرباء المولدات التجارية، ولا يوجد أي تعامل أو تنسيق مع أصحاب هذه المولدات إلا بقدر رفع ضررها عن شبكة الكهرباء".

وأضاف البيان، أن العجز الكبير في الكهرباء وعدم القدرة على توفير كهرباء للمواطنين بالإضافة إلى انسداد الأفق أمام حلول جذرية لقضية الكهرباء بسبب الحصار الإسرائيلي وتداعياته اللاحقة هو السبب الرئيسي لانتشار المولدات الخاصة في قطاع غزة رغم أن الشركة هي صاحبة الحق الحصري في توزيع الكهرباء.

وشددت الشركة في بيانها، أنها تقوم بعمل تفتيش مستمر لإزالة التعديات والتجاوزات التي تُشكل خطورة على المواطنين وموظفي الشركة، وقد تم ضبط عدة قضايا تتعلق بسرقة أصحاب بعض المولدات التجارية للتيار الكهربائي من الشركة وبيعها على أساس أنها من انتاج مولداتهم، وقد قامت الشركة بعمل شكاوى لدى الجهات الرسمية المختصة، وهي مازالت قيد المعالجة لدى تلك الجهات.

وأكدت، أن المسئولية عن تعريض حياة المواطنين وحياة فنيي الكهرباء وغيرهم إلى الخطر نتيجة استخدام شبكة الكهرباء واستغلالها من جهة أصحاب المولدات في تمديد الكوابل الخاصة بهم دون مراعاة قواعد الوقاية والسلامة تقع بالكامل على عاتق أصحاب المولدات.

وبينت، أنها لن تتواني للحظة في ملاحقة مرتكبي المخالفات والمتعدين على شبكة الكهرباء وتغريمهم وملاحقتهم قضائياً، وهي تدعوا كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لدعم جهودها في التصدي لتلك التعديات غير المسؤولة والتي تضر بالصالح العام وتتسبب في تعميق أزمة الكهرباء عبر تعديها على حقوق المواطنين.

واعتبرت الشركة أن ما يدور من لغط وأحاديث عن علاقة الشركة بتلك المولدات التجارية هو عار عن الصحة تماماً، وأن الاتهامات التي توجه لها في هذا الموضوع إنما تستهدف النيل منها ومن جهودها، وغرضها تأليب الرأي العام وحشده باتجاه تحقيق غايات غير نزيهة، وإعاقة عملها في تطوير قطاع الكهرباء في غزة.