الأحرار:عرض سرايا القدس انجاز جديد للمقاومة يعكس عمق المعركة مع العدو

اعتبرت حركة الأحرار اليوم الثلاثاء 4/8/2020، أن ما كشفته "سرايا القدس" الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي يمثل انجاز جديد في سجل المقاومة الفلسطينية يعكس عمق المعركة المفتوحة مع الاحتلال.

وأكدت حركة الأحرار في بيان صحفي، أن ما تم عرضه يؤكد قدرة المقاومة وقوتها وحنكتها وتطور أدائها على كافة الجبهات، ويمثل صفعة جديدة وفشل متكرر للمنظومة الأمنية والاستخباراتية الصهيونية.

وشدد على أن غزة ستبقى ساحة عِز وبطولة وأمن وأمان، وستواصل المقاومة بكل أذرعها عملها في الإعداد والتجهيز لحماية وتحصين الجبهة الداخلية من أي اختراقات صهيونية لضرب المقاومة والصف الداخلي.

ورأت حركة الأحرار، أن هذا الانجاز يحمل رسائل إيجابية كبيرة في نفوس وصفوف أبناء شعبنا وخاصة تعزيز ثقتهم بالمقاومة والالتفاف حولها وتصليب الحاضنة الشعبية لها في ظِل المؤامرات عليها ومساعي تشوية صورتها، وهو رسالة للاحتلال بأن المقاومة الفلسطينية وأذرعها الأمنية بالمرصاد لإفشال مخططاته الإجرامية.

وكانت "سرايا القدس" قد كشفت أمس الاثنين 3/8/2020، عن عملية استخباراتية معقدة نفذها جهاز الأمن التابع لها ضد الاحتلال "الاسرائيلي"، و استمرت لنحو 1400 يوماً، خلال فيلم #بيت_العنكبوت بثه عبر قناة الميادين الفضائية.