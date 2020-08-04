المجاهدين: عملية سرايا القدس صفعة جديدة لكيان العدو

أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية اليوم الثلاثاء 4/8/2020، أن ما كشفته "سرايا القدس" الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، في العملية الأمنية المعقدة شكّل صفعة جديدة لأجهزة أمن الكيان الصهيوني، وأثبتت من جديد أن أجهزة أمن المقاومة تتحلى بقدر عالي من المسئولية الوطنية والوعي الأمني.

وكانت "سرايا القدس" قد كشفت أمس الاثنين 3/8/2020، عن عملية استخباراتية معقدة نفذها جهاز الأمن التابع لها ضد الاحتلال "الاسرائيلي"، و استمرت لنحو 1400 يوماً، خلال فيلم #بيت_العنكبوت بثه عبر قناة الميادين الفضائية.

وشدد، مسؤول الدائرة الاعلامية لحركة المجاهدين مؤمن عزيز تعقيباً على فيلم "بيت العنكبوت" الذي أصدرته سرايا القدس، أن تمتين الجبهة الداخلية هو واجب وطني ومطلب الكل الفلسطيني وهذا الانتاج المقاوم يصب في ذلك الاطار.

وحيا العقول الأمنية الفذة التي تعمل في الظل لتحمي امن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ولا تنسق مع الاحتلال وتتعاون معه.

وأكد عزيز على أن المقاومة فضحت الهالة الأمنية الكاذبة التي تحيط بالكيان الصهيوني وأثبتت من جديد ان ذلك الكيان اوهن من بيت العنكبوت.

وثمن، دور الاعلام المقاوم والذي يقف صفاً واحداً وداعماً لشعبنا ومقاومته ولا يتساوق مع رواية واكاذيب الاحتلال الصهيوني.