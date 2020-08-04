الديمقراطية: وثائقي بيت العنكبوت شكل صفعة لوجه الاحتلال

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة بأن ما كشفته سرايا القدس خلال وثائقي بيت العنكبوت شكل صفعة في وجه الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الاستخبارية التي لا تتوانى في زرع الفتنة الداخلية لإضعاف المقاومة.

وقال أبو ظريفة لفلسطين اليوم": "مواجهة اجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بهذا الاسلوب وهذه الطريقة هي جزء من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق قوى المقاومة كافة والتي تثبت جدارتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واحباط مخططاته.

وأشار إلى أن ما قامت به سرايا القدس وما تقوم به كتائب المقاومة الوطنية وألوية الناصر صلاح الدين وكتائب القسام وغيرهم من الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية مؤشر على أن المقاومة تملك ما يمكن أن يؤدي إلى استمراريتها في مواجهة الاحتلال على أكثر من صعيد.

وحول مزاعم الاحتلال عن اضعاف المقاومة الفلسطينية لا سيما سرايا القدس، قال: "دائمًا عندما يمر الاحتلال بأزمة داخلية يقوم بتهدئة الرأي العام الإسرائيلي بأنه ضرب المقاومة في مقتل لكن المقاومة وما كشفه وثائقي بيت العنكبوت يشكل رد عملي على مزاعم المحتل الإسرائيلي".

يُشار إلى أن سرايا القدس نشرت فيديو وثائقي بيت العنكبوت عبر قناة الميادين وكشفت خلاله عن عملية أمنية معقدة، تمثلت في تجنيد عملاء لصالحها داخل الشاباك الإسرائيلي واحباط مخططات الاحتلال من استهداف المقاومة وعناصرها والحصول على اسلحة نوعية استمرت نحو 1400 يومًا من خداع الشاباك.