ترامب يتراجع عن موقفه بشان التيك توك هل يستطيع الاستحواذ عليه؟

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء على السماح لشركة مايكروسوفت الأمريكية للتفاوض مع شركة تطبيق تيك توك للاستحواذ عليها خلال 45 يومًا فقط.

ووفقًا لثلاثة مصادر مطلعة فإن خطوة ترامب بالسماح لشركة مايكروسوفت دليل على تراجعه عن موقفه السابق بحظر التيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتيح الاستحواذ على تطبيق «تيك توك»، الذي يفخر بوجود 100 مليون مستخدم أمريكي له، فرصة نادرة لكي تصبح «مايكروسوفت» منافساً كبيراً لعمالقة التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و»سناب». وتملك «مايكروسوفت» أيضا شبكة «لينكد إن» للتواصل الاجتماعي.

وكان ترامب قد رفض فكرة بيع التطبيق لمايكروسوفت يوم الجمعة. إلا أنه في أعقاب مناقشة جرت بينه وبين ساتيا ناديلا الرئيسة التنفيذية للشركة قالت «مايكروسوفت» في بيان يوم الأحد أنها سنواصل المفاوضات لشراء «تيك توك» من شركة «بايت دانس»، وأنها تستهدف التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر/أيلول.

وقال مصدر أن ترامب غير رأيه في أعقاب ضغوط من بعض مستشاريه وقيادات كثيرة في الحزب الجمهوري.

ومن شأن حظر التطبيق أن يستعدي كثيرين من مستخدميه الشباب قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني، كما أنه سيفتح الباب أمام موجة من الطعون القضائية.