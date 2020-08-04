علاء مبارك يُثير جدلاً في عيد الأضحى

يثير عادةً علاء حسني مبارك نجل الرئيس المصري الجدل بين الفينة والأخرى، خاصةً بما يغرد به على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر نجل الرئيس الذي أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، في مناسبات اجتماعية كعزاء أحد الفنانين، أو أثناء مشاركته عددا من اللاعبين مباراة كرة قدم.

وقد أثارت التهنئة التي وجهها بعيد الأضحى على «توتير»، الكثيرين، حيث كان آخر ظهور لعلاء مبارك بصحبة عدد من لاعبي كرة القدم المعتزلين. ونشر أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني السابق، صورا تجمع عددا من اللاعبين المعتزلين رفقة علاء مبارك في أحد الملاعب الخماسية.

وتحت عنوان «الحبايب» رصدت الصور التي نشرها أحمد حسن وجود محمد زيدان، لاعب المنتخب السابق، وسيد معوض، لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق، وحازم إمام، اللاعب السابق في نادي الزمالك والمنتخب.

جاء ذلك بعد أن أثار رد علاء مبارك على أحد المغردين الذين رفضوا تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى، ردود فعل واسعة بين متابعي حسابه على «تويتر».

وكان علاء مبارك كتب على حسابه مهنئا بقدوم عيد الأضحى قائلا: «تهنئة للجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية باليُمن والبركات».

وعلق أحد المتابعين على التهنئة: «شكرا، لا نريد منكم تهنئة. الله الغني عن تهنئة الظالمين»، ليرد مبارك: «التهنئة بالعيد وصلتك يا أستاذ سامح لأنك تتابع الحساب، لهذا أقترح أن تلغي المتابعة حتى لا تستقبل شيئا من الظالمين، تحياتي لك من الظالمين». وعلق أحد محبي علاء مبارك قائلا: «يا ليت الظالمين كلهم مثلك، أحلى تهنئة لأشهم وأنظف شخص في مصر… ظالمين قال». وكتبت مغردة أخرى: «لا بأس، لا تتضايق، أنت لست مقصودا بالكلام، كل سنة وأنت والأسرة الكريمة بألف خير».