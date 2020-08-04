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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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"ارض السلام" تختتم حملة توزيع لحوم الأضاحي على آلاف الاسر الفقيرة بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:09 - 04 اغسطس 2020
توزيع لحوم الاضاحي بغزة توزيع لحوم الاضاحي بغزة
تقارير
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اختتمت جمعية "أرض السلام" للتنمية والتطوير المجتمعي، أمس الإثنين، حملة توزيع لحوم أضاحي العيد، على آلاف الأسر الفقيرة، في قطاع غزة.

وأوضح أمين سر الجمعية نمر إرشي، أن الحملة استهدفت 3000 أسرة فقيرة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن التوزيع شمل أُسراً لم تضحِ.

ونوه إلى، أن الجمعية شكلت لجاناً للإشراف على تنفيذ الحملة، بدءاً من عملية ذبح الأضاحي، والتغليف، وانتهاءً بعملية التوزيع، من خلال لجان مختصة في كل محافظة.

وشدد إرشي على، أن الجمعية تبذل كل ما في وسعها، بالتعاون مع مؤسسات عربية وإسلامية، من أجل التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

ودأبت جمعية "أرض السلام" للتنمية والتطوير المجتمعي، على تنفيذ مشاريع وحملات موسمية كل عام، لمواكبة كافة المناسبات وتخفيف الأعباء الثقيلة عن كاهل الأسر المعدومة في القطاع المحاصر.

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