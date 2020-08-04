الكشف عن تطور أجهزة نووية مصغرة لكوريا الشمالية

كشف تقرير سري للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن تطوير كوريا الشمالية لأجهزة نووية مصغرة يمكن تركيبها على الرؤوس النووية.

وأفاد التقرير الذي نشرته وكالة رويترز البريطانية، أن التجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية في المرات الماضية ساعدت في تطوير أجهزة نووية مصغرة.

ونوه المراقبون المستقلون والذين يراقبون تطبيق عقوبات الأمم المتحدة بأن دولا - لم تذكر أسماؤها – قدمت تقييما أن بيونغيانغ طورت على الأرجح أجهزة نووية مصغرة لتركيبها على الرؤوس الحربية لصواريخها الباليستية.

وكان المراقبون المستقلون قدموا التقرير إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا، يوم أمس الاثنين.

ولم تجر كوريا الشمالية أي تجارب نووية منذ سبتمبر/أيلول 2017، ولكنها بين الفينة والأخرى تقوم بتجارب لصواريخ باليستية أو راجمات صواريخ باليستية.