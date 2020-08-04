مستوطنون يهاجمون قرية غرب نابلس ويضرمون النار في سيارتين

اضرم مستوطنون متطرفون فجر اليوم الثلاثاء، النار في سيارتين تعود ملكيتهما إلى مواطنين من قرية فرعتا غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن مجموعة من مستوطني بؤرة "حفات جلعاد" المحاذية لقرية فرعتا هاجموا أطراف القرية واضرموا النار في المركبتين كما خطوا شعارات عنصرية متطرفة تحمل شعار تدفيع الثمن قبل انسحابهم من القرية.

وتعود ملكية السيارتين الى المواطنين مروان احمد نوفل وشرحبيل احمد نوفل، وهما من نوع سكودا ومرسيدس ٢٠١٧ حيث كانت إحدى المركبتين قد قام بشرائها صاحبها قبل أيام فقط من عيد الاضحى المبارك.