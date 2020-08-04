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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:31 - 04 اغسطس 2020
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تقارير
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يدخل اليوم الرابع من أغسطس/آب، ثلاثة أسرى أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.

والأسر هم:

الأسير مرعي صبحي جودت أبو سعدة (26 عامًا) من مواليد مدينة الزرقاء جنوب العاصمة الأردنية عمان المحكوم بالسجن المؤبد 12 مرة ومعتقل منذ عام 2004 بتهمة قتل مستوطنين، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمود علي عبد الردايدة (48 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

والأسير قاسم عبود  مطيع عكليك (38 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

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