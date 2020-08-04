لجان المقاومة: ما عرضته سرايا القدس يكشف تطور العقلية الأمنية للمقاومة

أكدت لجان المقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء 4/8/2020، أن ما كشفه وثائقي "سرايا القدس" الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي يكشف التطور الكبير الذي وصلت إليه العقلية الأمنية للمقاومة.

واعتبرت اللجان، أن ما عرضته سرايا القدس تؤكد وهشاشة وفشل المنظومة الأمنية الصهيونية باختراق الجبهة الداخلية الفلسطينية.

جدير بالذكر، أن "سرايا القدس" قد كشفت أمس الاثنين 3/8/2020، عن عملية استخباراتية معقدة نفذها جهاز الأمن التابع لها ضد الاحتلال "الاسرائيلي"، و استمرت لنحو 1400 يوماً، خلال فيلم #بيت_العنكبوت بثه عبر قناة الميادين الفضائية.