قصة ركب المحلول التي أثارت ضجة في فلسطين صور وفيديوهات

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين هاشتاق ركب المحلول بشكل كبير خلال الساعات الماضية عقب عرض فيديو وثائقي لجهاز أمن سرايا القدس الذي جاء بعنوان (بيت العنكبوت).

وتساءل عدد من النشطاء العرب على منصات التواصل الاجتماعي لا سيما منصة تويتر العالمية عن سبب هاشتاق ركب المحلول الذي غرد عليه الفلسطينيون معبرين عن فخرهم بجهاز أمن السرايا.

فما قصة المحلول ولمن قيلت هذه الكلمة التي ختم بها الفيديو الوثائقي (بيت العنكبوت) وصفها الفلسطينيون بأنها ضربة أمنية استخباراتية متقنة من قيادة جهاز من سرايا القدس.

هاشتاق ركب المحلول

القصة جاءت خلال محادثة بين مجند من عناصر جهاز أمن سرايا القدس تم تجنيده داخل منظومة الشاباك الإسرائيلي للحصول على معلومات ومخططات اسرائيلية كانت تستهدف رجال المقاومة.

وبعد أن حصلت سرايا القدس على المعلومات والمخططات الإسرائيلية لضرب قادة المقاومة وأماكن تواجدهم وحصولها على سلاح روسي دقيق وخطير جدًا بكل سهولة عن طريق جهاز الشاباك الإسرائيلي كشفت السرايا عن خطتها في تجنيد أحد العملاء لصالحها.

وجرت محادثة بين مجند (m???) وبين مشغله ضابط مخابرات (؟؟؟) الشاباك الإسرائيلي وجاءت المحادثة على النحو التالي:

المجند: ألوو

ضابط المخابرات الإسرائيلي: أه حبيبي

المجند: وين وصلت

ضابط المخابرات الإسرائيلي: تفضل أنا معك

المجند: أه ايش اخبارك انت

ضابط المخابرات الإسرائيلي: الحمد لله

المجند: طيب أنا الي عندك معلومة جديدة وكبيرة

ضابط المخابرات الإسرائيلي: تفضل

المجند: مفاجأة حلوة يا خوي

ضابط المخابرات الإسرائيلي: تفضل

المجند: طيب ايش بدي أقول قبل.. مستشفى سوروكا بعيدة عنك

ضابط المخابرات الإسرائيلي: مستشفى سوروكا ليش؟

المجند: بس بعيدة

ضابط المخابرات الإسرائيلي: ايش المشكلة يا زلمة

المجند: بس بعيدة ولا قريبة

ضابط المخابرات الإسرائيلي: مستشفى سوروكا .. قريبة ليش؟

المجند: طيب روح عليها وركب المحلول، احنا ابنحكي معاك سرايا القدس

وهنا انتهت مهمة المجند الأول دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

والتقط نشطاء منصات التواصل كلمة ركب المحلول والتعبير عن ثقتهم الكبير بجهاز أمن سرايا القدس

وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي:

وعلقت فاطمة سليمان على هاشتاق ركب محلول مستخدمة صورة لأحد الأشخاص وهو يشرب محلول وكتبت عليها:

الظابط وهو بيقدح محلول في سوروكا

سلخوو العنكبوت شلووووت هههههه

..الظابط وهو بيقدح محلول في سوروكا ????

سلخوو العنكبوت شلووووت هههههه#ركب_المحلول #بيت_العنكبوت pic.twitter.com/TtPlEagJU0 — fatma sleman (@fatma_sleman) August 3, 2020

الناشط محمد جمال كتب:

بعد هول الصدمة، معقول أبو توفيق ضايل متذكر مكان مستشفى سوروكا

بعد هول الصدمة، معقول أبو توفيق ضايل متذكر مكان مستشفى سوروكا ????#بيت_العنكبوت #ركب_المحلول — محمد جمال (@Mohammad_al30e) August 3, 2020

الناشط يحيى حلس نشر صورة تظهر تركيب محلول في يد شخص وكتب عليها:

صباح الخير من مستشفى سوروكا في اشارة الى ضابط المخابرات الاسرائيلي

الناشط ابراهيم مسلم كتب:

يعد صراع الأدمغة أو حرب العقول معركة سرية ومتواصلة على مدار الأيام، تفوقت بها المقاومة الفلسطينية رغم قلة الامكانيات والوسائل بكل عزيمة وقوة واقتدار وحكمة

تعمل لإفشال مخططات العدو وتراكم قوتها في معركة الاعداد والتجهيز, تستثمر كل الفرص في سبيل تحقيق النصر والتحرير

يعد صراع الأدمغة أو حرب العقول معركة سرية ومتواصلة على مدار الأيام، تفوقت بها ا.لمقاومة الفلسطينية رغم قلة الامكانيات والوسائل بكل عزيمة وقوة واقتدار وحكمة, تعمل لإفشال مخططات العدو وتراكم قوتها في معركة الاعداد والتجهيز, تستثمر كل الفرص في سبيل تحقيق النصر والتحرير, pic.twitter.com/lVvNJkpvAb — إبراهيم مسلم???????? (@Ebrahemmuslam) August 4, 2020

بينما كتب الاستاذ محمود كلخ قصيدة قصيرة حول ركب محلول وجاءت على النحو التالي:

إجري بسرعة يلا عطول

روح و #ركب_المحلول

قبل الصدمة عليك اتطول

وتيجي الجلطة يا سعدان

يا شارلي بلغ إريك

السرايا ضحكوا عليك

ثلاث سنين بيلعبوا فيك

وانت مصدق كالهبلان

والي يلاعبنا يا حقير

يبقى مجهول المصير

اما قتيل واما اسير

وإما مخصي كالجديان

ا.محمود كلخ

إجري بسرعة يلا عطول روح و #ركب_المحلول قبل الصدمة عليك اتطول وتيجي الجلطة يا سعدان . يا شارلي بلغ إريك السرايا ضحكوا... Julkaissut ‎ا.محمود كلخ مبادرات البركة‎ Maanantaina 3. elokuuta 2020

أما الناشط أيمن دلول كتب:

بأمثالكم أيها الأبطال تفتخرُ غزة وفلسطين.. وروح #ركب_المحلول أيها المحتل الغاصب، فالكثيرُ من الصدمات ستأتيك تباعاً بإذن الله تعالى

فأهل الحق والأرض باتت حربهم حربُ عقولٍ تخضعُ للتخطيط والتنظيم، وليس مجرد عمل عشوائي..

بأمثالكم أيها الأبطال تفتخرُ غزة وفلسطين.. وروح #ركب_المحلول أيها المحتل الغاصب، فالكثيرُ من الصدمات ستأتيك تباعاً بإذن... Julkaissut Ayman Dalloul Maanantaina 3. elokuuta 2020