8 وفيات و1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا في "إسرائيل"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 8 وفيات و1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 546 وفاة، والإصابات إلى 74102 إصابة، منها 26005 إصابات نشطة.

ووفقا للمعطيات، توصف الحالة الصحية لـ331 مصابا بالخطيرة، منهم 99 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وبلغ عدد حالات التعافي 47551 حالة.

وفي سياق متصل، شهد المجلس الوزاري الإسرائيلي لمكافحة "كورونا" خلافات حول تشديد القيود وفرض الإغلاقات أو رفع القيود، حيث أوصى مسؤول ملف "كورونا" البروفيسور روني غامزو بتخفيف القيود المفروضة على أصحاب المصالح التجارية خلال عطل نهاية الأسبوع، والسماح بفتح المراكز التجارية والحدائق العامة والمتنزهات، ولم يستبعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اتخاذ الحكومة لقرار فرض الإغلاق الشامل ليلا أو في عطل نهاية الأسبوع، أو فرض إغلاق في "المدن الحمراء" التي تشهد ارتفاعا في معدل الإصابة.

كما أوصى "مجلس الأمن القومي" بضرورة النظر في إمكانية فرض الإغلاق الشامل في الأسبوعين الأخيرين لشهر آب الجاري.