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الدفاعات السورية تتصدى لعدوان "إسرائيلي" في ريف دمشق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:13 - 04 اغسطس 2020
سوريا سوريا
تقارير
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تصدت المضادات الجوية السورية، لعدوان "إسرائيلي" جديد في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وقد أوضحت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن العدوان استهدف التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي بـ 4 قذائف حتى الآن، وانطلق من تل الفرس في الجولان المحتل.

وأشار مصدر عسكري سوري، إلى أنه "في تمام الساعة 10,40 من مساء اليوم، قامت حوامات العدو بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة، واقتصرت الخسائر على الماديات".

في حين قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "شنت طائرات ومروحيات حربية غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا"، زاعماً أن العدوان جاء رداً على "عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها يوم أمس في جنوب هضبة الجولان".

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