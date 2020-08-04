حماس: ما عرضته "سرايا القدس" يثبت قدرة المقاومة على توجيه ضربة قاسمة للعدو

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء 4/8/2020، أن ما عرضه الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي" سرايا القدس" في وثائقي" بيت العنكبوت" أثبت قدرة المقاومة على التحدي وتوجيه ضربات قاسمة له أمنياً واستخباراتياً.

وقال الناطق باسم حركة حماس أ. فوزي برهوم في تصريح له تعقيباً على فيلم "بيت العنكبوت":" إن ما عرضه الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي" سرايا القدس" في وثائقي" بيت العنكبوت" هو استمرار للمعارك المستمرة والمتواصلة مع الاحتلال الصهيوني وعلى كافة الصعد الميدانية والأمنية".

وشدد برهوم على أن ما تم عرضه حمَل رسالة قوية وواضحة للعدو، وأثبت قدرة المقاومة على التحدي وتوجيه ضربات قاسمة له أمنياً واستخباراتياً.

وكانت "سرايا القدس" قد كشفت أمس الاثنين 3/8/2020، عن عملية استخباراتية معقدة نفذها جهاز الأمن التابع لها ضد الاحتلال "الاسرائيلي"، و استمرت لنحو 1400 يوماً، خلال فيلم #بيت_العنكبوت بثه عبر قناة الميادين الفضائية.