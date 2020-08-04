أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 4/8/2020

بمشاركة نحو 10 آلاف مقيم بالسعودية فقط.. أداء مناسك الحج في ما يعرف بـ"يوم التروية" قبل يوم من الوقوف في صعيد عرفة، في ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيم عليها شبح فيروس كورونا.