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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 4/8/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:40 - 04 اغسطس 2020
أسعار الذهب في فلسطين اليوم أسعار الذهب في فلسطين اليوم
تقارير
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تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 4/8/2020، ارتفاعاً ملحوظاً سواء بحالته الخامة أو المصنعة إذ بلغ 217.03 شيكل إسرائيلي.

ونقدم إليكم أسعار الذهب في فلسطين بكافة أعيرته المتعارف عليها في الاقتصاد الفلسطيني (24 – 21 – 14 – 12).

وفيما يلي أسعار الذهب في فلسطين بعملتي الشيكل والدولار الأمريكي

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24  217.07 شيكل   $63.65

سعر الذهب عيار 22   198.99 شيكل   $58.34

اسعار الذهب عيار 21  189.94 شيكل   $55.69

اسعار الذهب عيار 18  162.81 شيكل   $47.74

سعر الذهب عيار 14   126.63 شيكل   $37.13

سعر الذهب عيار 12   108.54 شيكل   $31.82

اسعار أوقية الذهب 6,751 شيكل     $1,979

اسعار جنيه الذهب 1,520 شيكل     $445.53

اسعار كيلو الذهب 217,074 شيكل  $63,646

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