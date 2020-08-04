تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 4/8/2020، ارتفاعاً ملحوظاً سواء بحالته الخامة أو المصنعة إذ بلغ 217.03 شيكل إسرائيلي.
ونقدم إليكم أسعار الذهب في فلسطين بكافة أعيرته المتعارف عليها في الاقتصاد الفلسطيني (24 – 21 – 14 – 12).
وفيما يلي أسعار الذهب في فلسطين بعملتي الشيكل والدولار الأمريكي
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 217.07 شيكل $63.65
سعر الذهب عيار 22 198.99 شيكل $58.34
اسعار الذهب عيار 21 189.94 شيكل $55.69
اسعار الذهب عيار 18 162.81 شيكل $47.74
سعر الذهب عيار 14 126.63 شيكل $37.13
سعر الذهب عيار 12 108.54 شيكل $31.82
اسعار أوقية الذهب 6,751 شيكل $1,979
اسعار جنيه الذهب 1,520 شيكل $445.53
اسعار كيلو الذهب 217,074 شيكل $63,646