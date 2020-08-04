شهاب:ما كشفته السرايا عمل يجري في السر والخفاء يمثل صراعاً مفتوحاً مع العدو

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي دَاووُد شهاب اليوم الثلاثاء 4/8/2020، أن ما كشفته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في الفيلم الوثائقي "بيت العنكبوت"، عملٌ وجهدٌ كبيرٌ يجري في السر والخفاء، يُمثل صراعاً مفتوحاً ويشكل اشتباكاً مباشراً مع العدو.

وقال القيادي شهاب على حسابه في الـ"فيسبوك" عقب بث الفيلم:" عمل المقاومة يتطور في كافة المجالات ومن بينها المجال الأمني" وأن ما تم الكشف عنه في الفيلم الوثائقي #بيت_العنكبوت هو "ايجاز مركز" لبعض نماذج العمل الأمني المعقد والشاق الذي تقوم به المقاومة.

وشدد شهاب على أن هذا النوع من الجهاد والعمل المقاوم تقوم عليه فرق وكتائب كاملة، وهو يتضمن تضحيات كبيرة ومخاطرةً بالأرواح والأنفس والفدائي الذي يتسلل داخل صفوف العدو لخداعه وتضليله، في واقع الامر يقوم بمهمةٍ فدائيةٍ بطولية قد تؤدي لاستشهاده أو أسره لسنوات في سجون العدو، وهو أيضاً عمل يبقي جذوة الصراع مشتعلة ويحافظ على نوع متقدم من مشاغلة العدو.

واعتبر القيادي في الجهاد الإسلامي، أن هذا العمل الكبير والشاق هو رد على كل المشككين وباعة الأوهام ومن حاولوا تشويه صورة المقاومة والتقليل من قدرتها واستغلال بعض الحوادث للتعريض بها وبقدراتها.

وكشف أن الهدف من إظهار هذه الإنجازات المهمة في هذا التوقيت هو التدليل على حجم ما تؤديه المقاومة من عمل لحماية الجبهة الداخلية، وإرسال رسالة لكل من ضعف في لحظة ما ووقع في فخ العدو بأن هذا السقوط ليس النهاية، فبمقدور كل من وقع أو سقط أن يسلك طريق العودة وأن يتوجه للمقاومة أو للأجهزة التي تسهر على حماية ظهر المقاومة وحماية شعبها.

وأضاف:"طريق العودة مفتوح وبإمكان كل من وقع في الفخ نتيجة ضعف ما، أن يتحول إلى مجاهد وبطل يخدم دينه ووطنه وشعبه ويصبح مقاوماً يشار إليه بالبنان".

وحيا القيادي شهاب، المقاومة الباسلة التي تواصل العمل ولا تنام عينها، وأجهزة أمن المقاومة، كما حيا الإعلام الوطني، فيما دان الدعاية المسمومة الآثمة ومروجي الإشاعات.