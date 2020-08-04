حملة دهم واقتحامات تخللها اعتقال عدد من المواطنين بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 4/8/2020، حملة دهم واقتحامات لعدة مناطق وبلدات في الضفة المحتلة، تخللها اعتقال عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوة للاحتلال اقتحمت مقر الخدمات العسكرية في حي البالوع برام الله، كما تم اعتقال الفتاة تسنيم القاضي من قبل قوات الاحتلال في حي الجنان في البيرة.

كما اقتحمت قوة للاحتلال بلدة كفر مالك في القضاء وداهمت منازل كلا من: امجد الشايب ومهدي معدي، والمرحوم عدوي معدي.

كما جرى اقتحام بلدة دير ابو مشعل اليوم الثاني على التوالي.

من جانب متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زكريا البكري من البلدة القديمة في القدس.

واقتحمت دوريات الاحتلال مدينة اريحا من المدخل الشمالي وتم رصدهم في مخيم عين السلطان.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الشابين أحمد أبو صلاح ومحمد أبو زكي من مخيم جنين على حاجز قرب مخيم شعفاط والشاب معتصم حسني أبو حنانة من قرية عرانة على حاجز في الشارع الاستيطاني شرق جنين.

وفي بلدة عوريف جنوب نابلس تم اعتقال مهند ويوسف شحادة.