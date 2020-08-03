سلطات الاحتلال تقرر السماح بدخول عمال الضفة رغم تفشي كورونا

ذكرت وسائل الاعلام العبرية بأن سلطات الاحتلال قررت السماح بدخول العمال الفلسطينيين عبر معابر الضفة غدا (الثلاثاء الموافق 04/08) والمبيت لمدة ثلاثة أسابيع.

و أوضحت المصادر العبرية بأنه على الرغم من استمرار تفشي فيروس الكورونا، فإن العمال الفلسطينيين سيمكثون في "اسرائيل" لفترة ثلاثة أسابيع، حتى يوم الخميس الموافق 27.08، على أن يتولى أرباب العمل المسؤولية عن ترتيبات مبيتهم، والحرص على توفير شروط التشغيل المناسبة طبقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة "الاسرائيلية".

ووفقا للقرار فلن يسمح خلال هذه الفترة لأيّ عامل فلسطيني يعود إلى الضفة الغربية بالعودة للعمل في "إسرائيل".

إلى جانب ذلك، سيُسمح للعمال من قطاعات الصحة والطب وكذلك للعاملين في المنطقة الصناعية عطروت بمواصلة الدخول إلى إسرائيل بشكل يومي.