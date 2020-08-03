الصحة العالمية: ووهان قد تكون بريئة من فيروس كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية أن مدينة ووهان الصينية قد لا تكون منشأ فيروس كورونا المستجد.

و أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك ريان عن إجراء دراسات واسعة لتعقب أنواع الحيوانات التي نقلت الفيروس إلى الإنسان.

و بحسب ريان، فمن المقرر أن تشكل منظمة الصحة العالمية والصين فريقا دوليا يتوجه إلى ووهان لتعقب سلسلة العدوى من أولى حالات "كوفيد-19" التي ظهرت في أواخر العام الماضي، بعدما جرى رصد التفشي من جانب جهاز مراقبة الالتهاب الرئوي في المدينة.

و كان باحثون صينيون أجروا دراسات بشأن الحالات الأولى وحول سوق ووهان للمأكولات البحرية للعثور على المصدر الحيواني، و كشفت الدراسات بأن "هناك فجوات في الساحة المعنية بالأوبئة".

وأضاف ريان "المطلوب سوف يكون دراسة وبائية بأثر رجعي أوسع نطاقا لدراسة الصلات بين الحالات الإنسانية الأولى".

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد أعلن في أواخر يونيو/حزيران أن فريق من منظمة الصحة العالمية سوف يذهب إلى الصين للإعداد لهذا العمل.

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