ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. الأكثر رواجا
  3. عرض الخبر

وسم #بيت_العنكبوت يغزو مواقع التواصل الاجتماعي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:17 - 03 اغسطس 2020
بيت الكنعبوت1 بيت الكنعبوت1
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

غزا وسم #بيت_العنكبوت مواقع التواصل الاجتماعي، و ذلك قبل ساعات من بث فيلم #بيت_العنكبوت الذي ستكشف فيه سرايا القدس عن عملية نوعية ضد الاحتلال استمرت ل ١٤٠٠ يوماً.

و تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبارات و صور تشيد بالمقاومة الفلسطينية، و على رأسها سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، لا سيما بعد أن أعلنت عن العملية التي نفذها جهاز الأمن التابع لها ضد الاحتلال و استمرت لنحو ١٤٠٠ يوماً.

و يشار الى أن فيلم #بيت_العنكبوت سيبث في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين عبر قناة الميادين الفضائية.

٢٠٢٠٠٨٠٣_١٨٢٦٢٨
٢٠٢٠٠٨٠٣_١٨٢٧٠٧
٢٠٢٠٠٨٠٣_١٨٢٦٤٨
 

received_3422306451121447
 

received_648952462410197
received_792842741459998
received_222616568998633
received_330944811267029
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات