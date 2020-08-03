وسم #بيت_العنكبوت يغزو مواقع التواصل الاجتماعي

غزا وسم #بيت_العنكبوت مواقع التواصل الاجتماعي، و ذلك قبل ساعات من بث فيلم #بيت_العنكبوت الذي ستكشف فيه سرايا القدس عن عملية نوعية ضد الاحتلال استمرت ل ١٤٠٠ يوماً.

و تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبارات و صور تشيد بالمقاومة الفلسطينية، و على رأسها سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، لا سيما بعد أن أعلنت عن العملية التي نفذها جهاز الأمن التابع لها ضد الاحتلال و استمرت لنحو ١٤٠٠ يوماً.

و يشار الى أن فيلم #بيت_العنكبوت سيبث في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين عبر قناة الميادين الفضائية.





















