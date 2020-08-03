رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 في الاردن

رابط نتائج الاردن جميع المحافظات نتائج التوجيهي 2020 بالاردن هي حديث الكثير من المواطنين في المملكة الهاشمية الاردنية بين الكثير من المواطنين حيث اعلنت وزارة التعليم في بيان صحفي لها في الفترة الاخيرة عن اقتراب انتهائها من اعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب في العديد من المدارس في كافة الادارات التعليمية في مملكة الاردن.

و سيتم اعلان النتيجة علي الكثير من المواقع والمنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم الاردنية في هذة الفترة، وفقاً لما نشرتة الصحف الاردنية والاذاعة والتلفزيون فان هناك موقع متخصص في عرض نتائج التوجيهي يتم الاعلان علي النتيجة علية ليحصل كافة الطلاب علي نتائجهم والطلاع عليها في خلال دقائق معدودة.

سيتم نشر النتائج علي موقع وزارة التعليم الاردنية وهو موقع متخصص في الكثير من الشؤن التعليمية واخبار الطلاب وينشر علية جداول الامتحانات.

للاستعلام عن نتيجتك اتبع الخطوات الأتية: