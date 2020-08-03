الصحة: لم يتم تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد داخل القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

و أشارت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا في القطاع، أن عدد الإصابات المؤكدة بوباء "كوفيد-19" في غزة منذ بدء رصد المرض 78 حالة تعافى منها 70.

و بينت أنه تم إجراء الفحص المخبري لـ 65 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي إصابات جديدة في قطاع غزة.

كما أوضحت الوزارة أنه ما زالت 7 حالات نشطة، بينما سجّل القطاع وفاة وحيدة لمسنة.

و أضافت أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 14,035 عينة منها 13,957عينة سلبية و78عينة إيجابية.