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الصحة: لم يتم تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:36 - 03 اغسطس 2020
كورونا في قطاع غزة كورونا في قطاع غزة
تقارير
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أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد داخل القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

و أشارت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا في القطاع، أن عدد الإصابات المؤكدة بوباء "كوفيد-19" في غزة منذ بدء رصد المرض 78 حالة تعافى منها 70.

و بينت أنه تم إجراء الفحص المخبري لـ 65 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي إصابات جديدة في قطاع غزة.

كما أوضحت الوزارة أنه ما زالت 7 حالات نشطة، بينما سجّل القطاع وفاة وحيدة لمسنة.

و أضافت أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 14,035 عينة منها 13,957عينة سلبية و78عينة إيجابية.

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