 حركة الأحرار: مواصلة الاحتلال لسياساته العدوانية تتطلب تصعيد المقاومة بكافة اشكالها

أكدت حركة الاحرار أن مواصلة الاحتلال لسياساته العدوانية تحتاج إلى تكاتف كل الجهود وتوحيد الطاقات وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها وفي مقدمتها المسلحة للتصدي له وإفشال مخططاته.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أن المصادقة على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية شرق القدس هو استخفاف بالقرارات والمجتمع الدولي المنحاز أصلا للاحتلال، وبمكونات الأمة المطالبة بتحمل مسؤولياتها لمواجهة عدوانه وخاصة الاستيطان الذي يمثل جريمة حرب.

وأشارت الحركة إلى ان الاستيطان هو جزء رئيسي من المشروع الصهيوني القائم على استراتيجية الضم والتهويد والتهجير واستمراره نتيجة طبيعية للدعم والانحياز الأمريكي، والمشاريع الاستيطانية الجديدة هي استمرار للعدوان ولتنفيذ مخطط الضم الخطير.