الصحة الفلسطينية: 44.9% من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 44.9% من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 54.6%، وحالات الوفاة 0.5%.

وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي، الاثنين، تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا و527 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة توزعت في محافظات: القدس 27، الخليل 131، نابلس 14، أريحا والأغوار 14، بيت لحم 1، قلقيلية 2، جنين 10، رام الله والبيرة 42، طولكرم 1، سلفيت 1، طوباس 1.

وأشارت إلى أن حالات الشفاء الجديدة سُجلت في محافظات: الخليل 225، رام الله والبيرة 220، جنين 6، قلقيلية 76.

وتابعت وزارة الصحة أن 9 مرضى يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.