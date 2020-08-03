غزة: وفاة طفلة واصابة 4 آخرين في حوادث سير خلال 24 ساعة

توفيت طفلة وأصيب أخرون في غزة خلال 24 ساعة الماضية، جراء ثلاثة حوادث سير متفرقة.

وذكرت إدارة المرور والنجدة أنها سجلت خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير في القطاع، مشيرةً إلى انَّه نتج عن هذه الإصابات، وفاة طفلة إلى جانب ست إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

واوضحت إدارة المرور أن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، اليوم الاثنين، كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.