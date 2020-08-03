القوات الأمريكية تشتري منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية

من المقرر أن تصل طائرة شحن من طراز "أنتونوف" إلى مطار بن غوريون لتسليمها بطاريتين من القبة الحديدية التي اشترتها الولايات المتحدة من وزارة الحرب الإسرائيلية، وفق إعلان الأخيرة.

وذكرت وزارة الحرب الإسرائيلية "أن طائرة أمريكية من نوع أنتونوف ستهبط مساء اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020 في مطار بن غوريون، لتحميل بطاريتين من القبة الحديدية الإسرائيلية لنقلها إلى الولايات المتحدة بعد أن تم شراؤها".

وتحمل طائرات أنتونوف الأمريكية شاحنات (أوشكوش) المخصصة لنقل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية إلى القوات الدفاعية الأمريكية.

وذكرت وزارة الحرب أن القبة الحديدية ستستخدمها الولايات المتحدة لحماية القوات الأمريكية من مجموعة واسعة من التهديدات الباليستية والجوية.