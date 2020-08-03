طهران تكشف عن ابتكار "عسكري مدمر" هو الأول من نوعه في العالم

اكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف أن مناورات الرسول الأعظم (14) كانت تهدف لإرسال رسالة واضحة إلى الإسرائيليين والأمريكيين، مشيراً إلى أنَّ الطرفين تلقوا رسالة المناورات في مياه الخليج ومضيق هرمز، بشكل جيد.

وأوضح شريف أنَّ نجاح هذه مناورات الرسول الأعظم حققت أهدافاً واسعة، لافتا إلى أنها جرت في الظروف الخاصة الجارية للبلاد والمنطقة والعالم وأثبتت بأن الحظر التسليحي والاقتصادي لجبهة العدو لم يكن له تأثير على تطور وتنامي القوة العسكرية وتشكيل الردع الهجومي لإيران.

وذكر شريف "أن جبهة العدو أدركت جيدا أنه في عقيدة الدفاع للقوات المسلحة، لن يبقى أي إجراء ضد المصالح الوطنية الإيرانية دون رد وستواجه بردود فعل مناسبة وحاسمة في إطار الردع الهجومي".

واعتبر العميد شريف، أيضا إثارة الشبهات حول إطلاق صواريخ من أعماق الأرض، والتي تم إجراؤها لأول مرة في العالم من قبل قوة جو الفضاء للحرس الثوري بأنه من المحاولات الفاشلة الأخرى للعدو للتشكيك بمناورات الرسول الاعظم الـ 14 وقال: "يجب على أعداء الشعب الإيراني أن يعلموا أننا ندرك حيلهم و لا يمكن لوسائل الإعلام جرنا إلى الكشف عن المعلومات الفريدة والمعقدة لهذا العمل العظيم".

وأضاف: "على الرغم من أن قواتهم العسكرية قد يمكن قد أطلعت على حد ما لهذه التعقيدات الخاصة، إلا أن تحقيق الصيغ الفعالة يتطلب المعرفة والقدرات التي يفتقرون إليها حاليا، مما أثار غيضهم ودفعهم إلى التشكيك وإثارة الشبهات الأخيرة".