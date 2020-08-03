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لم تسجل اي إصابات بكورونا بين الحجيج

بسلام آمنين.. حجاج بيت الله الحرام ينهون مناسك الحج

  • فلسطين اليوم - مكة
  • 11:49 - 03 اغسطس 2020
كورونا كورونا
تقارير
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أنهى حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بعد إتمامهم طواف الوداع في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، ثاني أيام التشريق، الأحد، وأدوا صلاة العشاء في الحرم المكي.
أدى الحجاج في مكة المكرمة طواف الوداع أمس الأحد، مع حفاظهم على المسارات التي تحافظ على التباعد الاجتماعي، والإجراءات الوقائية الأخرى، لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت السلطات الصحية السعودية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا (كوفيد_18) في صفوف الحجاج.

وأشارت السلطات السعودية ان الحجاج المقيمين (السعوديين) سيخضعون لحجر صحي إلزامي بعد انتهاء المناسك.

وأدى نحو عشرة آلاف حاج فقط من 160 دولة الفريضة هذا العام، مقارنة بـ2٫5 مليون شخص شاركوا في حج العام الماضي.

وأتم الحجاج الذين وضعوا كمامات، رمي الجمرات الثلاث في منى قرب مكة في اليوم الأخير من الحج، وفق ما أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية.

وبدلا من جمع الحصى بأنفسهم كما جرت العادة في السنوات السابقة، قدّمت لهم السلطات حصوات معقّمة داخل أكياس في إطار إجراءات منع تفشي كوفيد-19.

وعاد الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة لاحقا اليوم لأداء طواف الوداع.وتعيّن على الحجاج هذا العام إبقاء مسافة محددة بإشارات على الأرض في محيط الكعبة.

 

 

 

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